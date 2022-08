Inscrições para o processo seletivo do IBGE encerram nesta quarta (03)

As inscrições para o processo seletivo complementar para recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerram nesta quarta-feira (03). Estão sendo ofertadas 15.075 vagas para esta função para diversos municípios de todo o Brasil.



Para assumir a função, é necessário ter o ensino fundamental completo como pré-requisito. O contrato terá previsão de duração de até três meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários. As inscrições para o certame são gratuitas.



A jornada de trabalho recomendável para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.



(Foto: Divulgação)

Remuneração

A remuneração será por produção, calculada dependendo da região das unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais); do tipo de questionário (ampliado ou simplificado); das pessoas recenseadas e do registro no controle da coleta de dados.



Como se inscrever

Para realizar a inscrição, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE relacionados no Anexo I do edital e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo III do edital, preenchido e assinado.

Ao preencher o formulário, o candidato deve considerar apenas a titulação acadêmica de maior pontuação, visto que diferentes pontuações não são cumulativas. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Clique aqui para se inscrever e confira o edital.

