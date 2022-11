Inscrições para vestibular do IFPI começam na próxima quinta (10); veja cronograma

O Instituto Federal do Piauí (Ifpi) vai abrir na próxima quinta-feira (10) as inscrições para o vestibular da instituição para 2023. Serão ofertadas 2.265 vagas para 58 cursos superiores em 17 campi. As inscrições seguem até o dia 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet na página de seleções do Ifpi.

A inscrição custa R$ 40. O processo seletivo contemplará cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia. Este último tem formação mais especializada em áreas científicas e tecnológicas, formando tecnólogos. O processo seletivo próprio ocorre após 13 anos utilizando o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como meio de entrada.

Confira o cronograma do Vestibular Ifpi 2023:

Inscrições: 10 novembro a 12 de dezembro

Isenção de taxa: 18 a 31 de novembro

Pagamento da taxa : até 13 de dezembro

Aplicação das provas: 15 de janeiro de 2023

Resultado preliminar: 08 de fevereiro de 2023

Veja as vagas por cidades:

Angical: 120

Campo Maior: 80

Cocal: 120

Corrente: 160

Floriano: 120

Oeiras: 80

Parnaíba: 160

Paulistana: 110

Pedro II: 120

Picos: 120

Piripiri: 110

São João do Piauí: 80

São Raimundo Nonato: 110

Teresina Central: 480

Teresina Zona Sul: 135

Uruçuí: 120

Valença: 10

