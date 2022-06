Jovens Escritores: Premiação do acontece neste domingo (11) no Salipi; veja os finalistas

A premiação da 15ª edição do concurso ‘Jovens Escritores’ acontece neste domingo (12/06), às 16h, dentro da programação do Salão do Livro do Piauí (Salipi), realizado na Universidade Federal do Piauí (UFPI). O concurso que tem como estimular a escrita, cultivar a leitura e promover bons produtos textuais de crianças e jovens de escolas públicas e privadas teve como tema geral deste ano foi o ‘Protagonismo Juvenil no século XXI’.



O ‘Jovens Escritores’, destinado a crianças e adolescentes, contou com a participação de diversos estudantes e de educadores, que também puderam participar do concurso. Realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação, em parceria com o Salipi, foi realizado em cinco níveis, de acordo com a escolaridade dos alunos.

Cada nível contou com um gênero e tema específico a ser desenvolvido nos trabalhos entregues. Participaram do concurso alunos do fundamental menor (1º ao 5º ano), maior (6º ao 9º ano) e ensino médio (Veja os finalistas abaixo)

Já a premiação foi dividida em três colocações para cada categoria: o 1º lugar ganha um notebook, o 2º uma bicicleta Houston e o 3º um smartphone. Ao todo, 12 estudantes são finalistas do concurso, além de uma professora, que participou como representante da instituição de ensino em que trabalha.

Nos trabalhos submetidos, as crianças e adolescentes falaram sobre temas variados, trazendo vários assuntos relevantes, como a importância da juventude estar inserida nas lutas e projetos sociais.

Conheça os finalistas do Jovens Escritores

FUNDAMENTAL MENOR

“EU DESENHEI A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DE JOGAR LIXO NO LIXO, PLANTAR ÁRVORES, NÃO POLUIR O MUNDO E PROTEGER OS ANIMAIS”.



MARIA FERNANDA RESENDE, 6 ANOS, 1º ANO

“NO MEU DESENHO EU FALEI QUE TEMOS QUE CUIDAR DO PLANETA, NÃO JOGAR LIXO, CUIDAR DAS PLANTAS E TER MAIS AMOR PELAS PESSOAS”.

OSMAR MOTA NETO, 7 ANOS, 1º ANO



“EU DESENHEI A TERRA E O CUIDADO QUE AS CRIANÇAS DEVEM TER C OM O PLANETA”

HEITOR WALASSE DE SOUSA, 7 ANOS, 2º ANO



“EU ME INSPIREI BASTANTE NA MINHA NOVELA FAVORITA, QUE É CARROSSEL. NESSA NOVELA, OS PERSONAGENS MONTAM UM GRUPO CHAMADO PATRULHA SALVADORA, ONDE ELES FALAM SOBRE MUITOS ASSUNTOS IMPORTANTES, COMO O RACISMO QUE UM DOS PERSONAGENS SOFRIA E MUITOS OUTROS ASSUNTOS. ESSE É O OBJETIVO DO PROTAGONISMO JUVENIL”.

MARIA VITÓRIA BARROS, 9 ANOS, 3º ANO



“NO PROTAGONISMO JUVENIL, NÓS NÃO TEMOS QUE SER OS MELHORES, MAS SIM PENSAR EM AJUDAR OS OUTROS, SE EMPENHAR E TER UMA ATITUDE BOA DE LIDERANÇA”

ARTHUR DIOGO LEAL, 9 ANOS, 4º ANO



“ACHEI MUITO IMPORTANTE FALAR SOBRE PROTAGONISMO JUVENIL NA ESCOLA. NO MEU TEXTO, FALEI SOBRE AS EXPERIÊNCIAS FORMAREM OS INDIVÍDUOS E O QUANTO É ISSO É NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO”

MARIA LUIZA SANTOS, 10 ANOS, 5º ANO

FUNDAMENTAL MAIOR

“EU ESCREVI SOBRE O IMPACTO DA ATUAÇÃO DOS JOVENS NA ATUALIDADE. ANTES DE ESCREVER PESQUISEI ALGUNS DADOS SOBRE O ASSUNTO E FALEI SOBRE OS JOVENS AJUDAREM A POPULAÇÃO. NO TEXTO TROUXE ALGUNS PROBLEMAS E NO FINAL ABORDEI UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO, COMO TRABALHOS VOLUNTÁRIOS QUE PODERIAM SER DESENVOLVIDOS”

AMANDA BARBOSA NOLÊTO, 11 ANOS, 6º ANO



“EU CITEI O PROTAGONISMO JUVENIL E OS IMPACTOS DELE NA SOCIEDADE, FALEI SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS JOVENS NA POLÍTICA E QUE ELES PODEM PARTICIPAR DE PROJETOS A SOCIEDADE, O JOVEM É A NOVA GERAÇÃO"

PAULA CRISTINA VIEIRA, 14 ANOS, 8º ANO



“ESCREVI SOBRE A NECESSIDADE DO JOVEM ATUAR NA SOCIEDADE, POIS ELES NÃO ESTÃO INGRESSANDO NAS CAUSAS SOCIAIS COMO DEVERIAM. ENTÃO, FALEI SOBRE A IMPORTÂNCIA DELES PARTICIPAREM USANDO A PRIMAVERA ÁRABE COMO REFERÊNCIA, QUE FOI UM MOVIMENTO MUITO IMPORTANTE EM 2011”

ANA JÚLIA FERREIRA, 14 ANOS, 9º ANO

ENSINO MÉDIO

“DESENVOLVER A REDAÇÃO FOI UMA EXPERIÊNCIA MUITO BOA. TIVE UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO EM DESENVOLVER UMA BOA REDAÇÃO, ENTÃO BUSQUEI MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA, PARA QUE EU TIVESSE UM BOM TRABALHO. ME APROFUNDEI MUITO NO TEMA, PESQUISEI SOBRE O ASSUNTO NA INTERNET, LI NOTICIÁRIOS E MATÉRIAS DISCUTINDO DETERMINADO ASSUNTO QUE TINHA RELAÇÃO COM O TEMA. TAMBÉM CONTEI COM A AJUDA DA MINHA PROFESSORA DE PORTUGUÊS, QUE DÁ AULA NA ESCOLA. FIQUEI MUITO FELIZ EM SABER DO RESULTADO, FELIZ TAMBÉM POR SABER QUE FIZ UM BOM TRABALHO, E UMA BOA REDAÇÃO, E QUE MEUS ESFORÇOS VALERAM A PENA”

JÉSSICA ALVES DA SILVA, 18 ANOS, 3º ANO



“O PROTAGONISMO JUVENIL É ALGO MUITO NECESSÁRIO POIS VEMOS QUE HOJE EM DIA MUITOS JOVENS ESTÃO SE ABSTENDO DE PARTICIPAR E NÃO ESTÃO SABENDO DA IMPORTÂNCIA. ENTÃO, EU VI UM MEIO DE FALAR SOBRE O ASSUNTO, ABORDEI ASSUNTOS DO PASSADO EM QUE MUITOS JOVENS ENTRARAM NO MEIO POLÍTICO PARA CONSEGUIR FALAR SOBRE SEUS DIREITOS"

FELIPE SANTIAGO, 17 ANOS, 3º ANO



“APESAR DE NÃO SENTIR TANTA DIFICULDADE NA REDAÇÃO, O TEMA FOI UMA NOVIDADE E ME SURPREENDEU, EXIGINDO PESQUISA PARA QUE EU TIVESSE ARGUMENTOS NA HORA DE CONSTRUIR O TEXTO. O ENSINO EM ESCOLA PÚBLICA NEM SEMPRE É TÃO BOM, MAS EU ME ESFORCEI PARA CONSEGUIR AUMENTAR MEU NÍVEL DE CONHECIMENTO, ENTÃO RECEBER ESSA NOTÍCIA, QUE GANHEI EM PRIMEIRO LUGAR, FOI MUITO GRATIFICANTE. GOSTARIA DE AGRADECER AOS MEUS PROFESSORES, YAGO, DE REDAÇÃO, PELO INCENTIVO, AO PROFESSOR ELIOMAR, DO ENSINO MÉDIO, PELAS DICAS, E AO PROFESSOR DE PORTUGUÊS, LUIZ CARLOS, QUE ME AJUDOU E APOIOU A PARTICIPAR DO CONCURSO. ELES FORAM ESSENCIAIS PARA QUE ESSA VITÓRIA CHEGASSE ATÉ MIM. MEU GRANDE SONHO É SER ESCRITORA E PUBLICAR UM LIVRO FÍSICO”

MAIZA KARINA OLIVEIRA DA SILVA, 17 ANOS, 3º ANO



ORIENTADOR

“Eu usei como referência um filme que fala sobre a importância da escola gerar um senso crítico no aluno e abordei o fato de que muitas escolas, principalmente as públicas, não têm o investimento que deveriam ter. Falei sobre o quanto esse investimento é importante para que mais projetos sejam desenvolvidos a fim de gerar senso crítico nos alunos e assim, gerar uma melhor formação. Tive muitos alunos que participaram e uma delas ficou em primeiro lugar. Isso me deixa muito feliz. Nós discutimos bastante a temática e eu estava com muitas expectativas, pra mim é uma felicidade muito grande"

INGRID RAVELLY DA SILVA MACHADO 28 ANOS, PROFESSORA



