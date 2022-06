Jovens Escritores: Veja os textos vencedores do concurso

O ‘Jovens Escritores’, destinado a crianças e adolescentes, contou com a participação de diversos estudantes e de educadores, que também puderam participar do concurso. Realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação, em parceria com o Salipi, foi realizado em cinco níveis, de acordo com a escolaridade dos alunos.

A premiação da 15ª edição do concurso ‘Jovens Escritores’ acontece neste domingo (12/06), às 16h, dentro da programação do Salão do Livro do Piauí (Salipi), realizado na Universidade Federal do Piauí (UFPI). O concurso que tem como estimular a escrita, cultivar a leitura e promover bons produtos textuais de crianças e jovens de escolas públicas e privadas teve como tema geral deste ano foi o ‘Protagonismo Juvenil no século XXI’.

Leia os textos vencedores

FUNDAMENTAL MENOR

MARIA FERNANDA RESENDE, 6 ANOS, 1º ANO



OSMAR MOTA NETO, 7 ANOS, 1º ANO



HEITOR WALASSE DE SOUSA, 7 ANOS, 2º ANO

