Liana Chaib é indicada para integrar lista tríplice para o Tribunal Superior do Trabalho

O pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) elegeu nesta quarta-feira (21) em votação, o nome de três desembargadoras, que vão compor a lista para o preenchimento da vaga aberta no TST destinada à magistratura, decorrente da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. Dentre as indicadas, está Liana Chaib, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI).

(Foto: Divulgação / TST)

Além da desembargadora que compõe a regional piauiense, as desembargadoras do trabalho Joseane Dantas dos Santos, do TRT da 21ª Região (RN), Ana Paula Pellegrina Lockmann, do TRT da 15ª Região (Campinas/SP) também compões a lista tríplice. Essa é a segunda vez na história do Tribunal que a lista é composta apenas por mulheres.

(Foto: Divulgação / TST)

Agora, a lista será encaminhada ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, para a indicação de um dos nomes. Depois, a escolhida será sabatinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, e, após a aprovação pela CCJ, o nome será submetido ao plenário da casa legislativa antes da nomeação.

Sobre Liana Chaib

Liana ingressou na magistratura do trabalho em 17/05/1990, quando assumiu o cargo de juíza do Trabalho substituta no TRT da 22ª Região (PI). Foi promovida por à Desembargadora Regional em 07/06/2001 e ocupou o cargo de presidente da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Teresina em dezembro de 1999. Ocupou os cargos de vice-presidente e corregedora-regional no biênio 2012/2014 e de presidente do Tribunal Regional nos biênios 2004/2006 e 2018/2020.

Em 12 de agosto deste ano, Liana tomou posse na Cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas no auditório do Tribunal Regional do Trabalho - 22ª Região. Ela foi empossada pela presidente da Academia, Fides Angélica Ommati.

Mediação da crise no transporte público de Teresina

Dentre as ações de maior notoriedade de Liana Chaib no TRT-PI, está a mediação da greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina, em abril deste ano. Trabalhadores do sistema e o Setut chegaram a um acordo no dia 12 de abril , após assinatura da convenção, que foi feita na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TST