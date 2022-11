Liana Chaib é nomeada nova ministra do TST

Liana Chaib foi nomeada nesta sexta-feira (25) para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O nome de Chaib havia sido aprovado por unanimidade dos 27 senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal .

Liana Chaib nasceu em Teresina (PI), é doutora em direito constitucional e desembargadora desde 2001.



Foto: Agência Senado

A nomeação está no Diário Oficial da União (DOU) e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). “O presidente da República, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 84, caput, inciso XIV, e o art. 111-A, caput, inciso II, da Constituição, resolve nomear Liana Chaib para exercer o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho”, diz a publicação.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no