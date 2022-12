Luccy Keiko permanece na delegacia geral da Polícia Civil do Piauí, anuncia Chico Lucas

Neste sábado (03), dia do Delegado e Delegada de Polícia, o futuro secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, parabenizou os profissionais pela data e aproveitou para anunciar que, em 2023, Luccy Keiko Leal vai permanecer como delegado geral da Polícia Civil do Estado, cargo que ocupa desde dezembro de 2018.

Por meio das redes sociais, Chico Lucas afirmou que a decisão foi tomada após diálogos com especialistas da área e ex-gestores. “Decidimos, com a anuência do governador eleito Rafael Fonteles, manter o delegado-geral Luccy Keiko Leal no comando da Polícia Civil do Estado do Piauí”, disse em publicação no Twitter.

Além disso, o delegado e atual corregedor da Polícia Civil, Jetan Pinheiro Barbosa, também foi convidado a ocupar a Superintendência de Gestão, onde atuará como subsecretário. Já Matheus Zanatta, que atualmente é gerente da Policia Especializada, vai estar à frente da Superintendência de Operações Integradas e Avaliação de Riscos.



Nas redes sociais, Chico Lucas reafirmou o compromisso com a segurança do Piauí e destacou que os profissionais anunciados “certamente fortalecerão a política de Segurança Pública do Estado”.

Scheiwann Lopes continua no comando da PMPI

No último dia 22 de novembro, Chico Lucas que o coronel Scheiwann Lopes continuará como comandante-geral da Polícia Militar do Piauí no governo de Rafael Fonteles. "Para o estabelecimento de uma Política Estadual de Segurança Pública, resolvemos, com a anuência do governador eleito Rafael Fonteles, contar com a valorosa contribuição do coronel da PM, Scheiwann Lopes, no comando geral da Polícia Militar do Piauí", escreveu Chico Lucas nas redes sociais.

Scheiwann Lopes foi nomeado para o comando da PM pela governadora Regina Sousa (PT) em abril deste ano. Com a renúncia de Wellington Dias do cargo de governador para disputar o Senado, foi exonerado o então comandante, o coronel Lindomar Castilho, e Scheiwann Lopes ascendeu ao posto.



