Rafael Fonteles anuncia Chico Lucas como Secretário de Segurança do Piauí

O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou, na tarde desta segunda-feira (31), que o Dr. Francisco Lucas Costa Veloso será o novo secretário de segurança do Estado. Chico Lucas é procurador do Estado, foi presidente do Interpi (Instituto de Terras do Piauí) no Governo Wellington Dias e coordenou a campanha de Rafael Fonteles a governador. Ele também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí (OAB-PI), e trabalhou como Policial Rodoviário Federal por cinco anos.

Em suas redes sociais, Fonteles o agradeceu por ter aceito o convite e afirmou que o novo secretário também será o coordenador da equipe de transição. Chico Lucas respondeu ao governador eleito, se comprometendo com a futura função. “Agradeço a confiança depositada e me comprometo a desempenhar com a máxima dedicação a função de secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí", respondeu o advogado.

O ex-presidente da OAB é o segundo nome anunciado pelo novo governador do Estado. No último dia 3 de outubro, um dia após eleito, Fonteles anunciou Antônio Luiz Soares Santos como o Secretário de Fazenda do Piauí.

Ainda essa semana, Fonteles divulgará outros nomes do novo secretariado. Ele destaca que “o secretariado deve ter o perfil do governador” e que os novos secretários devem ter um compromisso técnico, social e político para dialogar com os diversos setores da sociedade. “O que a gente faz é exatamente isso: conciliar os interesses para tentar fazer a política com uma diretriz principal, que é ajudar aos mais pobres. Acho que essa coisa de inegociável não existe. Tudo é conversa com todas as forças políticas. Em algumas você tem indicações de partidos, outras você tem indicações mais próprias do governador”, disse.



