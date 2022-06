Macaco flagrado 'amolando faca' em vídeo é capturado na cidade de Corrente

O macaco que ficou famoso nas redes sociais após ser flagrado amolando uma faca e lavando roupa na cidade de Corrente, no Sul do Piauí, foi capturado na manhã desta sexta-feira (24). O resgate do animal foi realizado por equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ibama e da Secretaria de Meio Ambiente de Corrente.

Em um vídeo gravado durante o resgate, é possível ver que o animal permite que as pessoas da equipe de resgate cheguem perto dele e até chegou a ficar no ombro de um dos profissionais. O macaco também aceita comer um alimento oferecido pela equipe.

Com o resgate, o animal agora deverá ser levado ao Ibama, em Teresina, onde passará por reabilitação para ser devolvido à natureza.



Entenda

Vídeos de um macaco amolando uma faca e lavando roupa na cidade de Corrente viralizaram e viraram notícia nos principais sites de notícias do país nesta quinta-feira (23). Segundo informações de populares, o macaco estava solto há uma semana e andava por cima das casas, chegando até a destelhar as residências para pegar alimentos. O caso aconteceu na cidade de Corrente, na região Sul do Piauí.

