Mais de 120 mil pés de maconha são encontradas no município de Dom Inocêncio

A Polícia Militar do Piauí (MPPI) encontrou, na manhã desta segunda-feira (27), uma propriedade de 04 hectares com mais de 120 mil pés de maconha plantados no povoado Recantos das Onças, no município de Dom Inocêncio, Sul do estado. Estavam presentes no momento da abordagem um casal - que foi preso - e um adolescente, apreendido pela Polícia Militar.



(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com informações da PMPI, a plantação renderia cerca de vinte toneladas de maconha para comercialização. Além dos pés de maconha, foram encontrados dois revólveres calibre 38, munições, um rifle, duas motocicletas, um veículo e dois aparelhos celulares.

A operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública, através do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), com apoio da Polícia Militar do estado da Bahia (CIPE/Caatinga), DINT/PM-PI e 11º Batalhão de Polícia Militar.



Os suspeitos ficarão à disposição da Justiça e os pés de maconha deverão ser incinerados.

Com informações da PMPI