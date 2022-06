Criança tem perna amputada ao cair de ônibus escolar em Dirceu Arcoverde

Um menino de nove anos teve a perna amputada após cair de um ônibus escolar e ser atropelado pelo próprio veículo no município de Dirceu Arcoverde, a 570 km de Teresina. O acidente ocorreu na última quinta-feira (23), no momento em que o veículo transportava crianças com idades entre 4 e 9 anos da comunidade Carretão, na zona Rural, para uma das escolas do município.



Leia também: "Uso de máscara": Motoristas pedem sinalização em ônibus após casos de covid

Na manhã da quinta-feira, a criança estava dentro do transporte escolar quando, em uma curva, teria se desequilibrado e caiu do veículo que estava sem janelas. De acordo com Roneide Oliveira, mãe do menino, após o acidente, o menino foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a cidade de São Raimundo Nonato, onde recebeu atendimento médico. Devido à gravidade do ferimento, a criança teve a perna amputada abaixo do joelho.

Foto: Reprodução

"Ele caiu e o pneu do ônibus passou por cima da perna dele, por isso tiveram que amputar, senão poderia ter uma hemorragia", contou. Segundo o relato da mãe, a família não está recebendo assistência da prefeitura após o ocorrido. Ela, inclusive, precisou ir de carona ao encontro do filho no hospital localizado no município vizinho.

O vereador de Dirceu Arcoverde, Rodolfo França, afirmou ao O DIA que o caso é uma “tragédia anunciada”, já que os veículos que compõe o transporte escolar estão em condições precárias. De acordo com ele, a prefeitura estaria utilizando papelão e tábuas para fechar as janelas quebradas.



“São várias rotas, cerca de 10 ônibus escolares e todos estão nessa situação precária. Aconteceu com essa criança, mas pode acontecer a qualquer momento com outra. Estou agora em Teresina para formalizar uma denúncia junto ao Ministério Público. Os meninos estavam brincando no ônibus, e como só tem o motorista no ônibus, não tem nenhum outro acompanhante ou monitor, no momento que o motorista fez a curva, eles acabaram caindo e esse caiu embaixo do ônibus”, relata.

A reportagem do O DIA procurou a Secretária Municipal de Educação de Dirceu Arcoverde, mas não obteve retorno até o momento. O espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no