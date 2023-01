Morre o Coronel Lindomar Castilho, aos 55 anos, vítima de infarto

Morreu na madrugada desta segunda-feira (09) o Coronel Lindomar Castilho, aos 55 anos. O ex-Comandante da Polícia Militar do Piauí veio à óbito na própria residência em Teresina. De acordo com as informações preliminares, ele teria sido vítima de um infarto. Lindomar comandou a PM durante a gestão de Wellington Dias (PT) no governo do estado.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Ele foi substituído por Scheywann Lopes, já na gestão de Regina Sousa. O secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-Comandante. “Lamentamos profundamente o falecimento nesta segunda-feira (09), do ex-comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho de Melo. Exemplo de luta, perseverança e superação, coronel Lindomar Castilho prestou relevantes serviços aos piauienses”.

“A perda do coronel Lindomar Castilho será sentida por todos que compõem a Segurança Pública, Polícia Militar, familiares e amigos. Em nome da Secretária de Segurança, expressamos a mais profunda manifestação de pesar e solidariedade”, disse a nota. O governador Rafael Fonteles expressou, pelas redes sociais, o falecimento de Lindomar. "Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do coronel Lindomar Castilho, ex-comandante da Polícia Militar do Piauí. Um profissional dedicado que por muitos anos prestou um serviço essencial para nossa sociedade. Que Deus o receba e conforte toda sua família", postou o chefe do executivo estadual.

Franzé Silva, Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, também manifestou pesar pelo falecimento. "Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do amigo coronel Lindomar Castilho. Uma grande pessoa, grande profissional, coronel Lindomar foi comandante-geral da Polícia Militar do Piauí e soube exercer, diligentemente, sua missão de servir os piauienses. A sociedade piauiense e a PM perdem um grande cidadão. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba sua alma e conforte os familiares e amigos, neste momento difícil de dor dessa inestimável perda".

Trajetória de Lindomar Castilho





