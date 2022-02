Motorista morre após ter carro arrastado em Caraúbas do Piauí

Um motorista identificado como Sérgio Sousa Prado, de 52 anos, morreu afogado na tarde de sábado (05) no município de Caraúbas do Piauí, região Norte do Estado. Ele estava em um automóvel modelo Renault Sandero, de cor branca, quando teve o veículo arrastado pela correnteza de um rio que transbordou e invadiu a pista no perímetro urbano da cidade.

Sérgio Sousa Prado, de 52 anos (Foto: reprodução/Blog do Coveiro)

No carro ainda estava um adolescente de 13 anos, que não teve a identidade divulgada, mas conseguiu sair antes do veículo ser arrastado pela força das águas. O corpo de Sérgio Prado foi localizado às 21h30 por moradores da região e estava há cerca de cinco quilômetros do local em que ocorreu a tragédia. O carro estava a uma distância de quase quinhentos metros da vítima e foi retirado do local com a ajuda de uma escavadeira.



A vítima residia na localidade Boiadas, zona rural de Caraúbas, e estava retornando para casa quando, ao passar por uma passagem molhada situada em uma via por trás da Prefeitura da cidade, que interliga o centro a outras comunidades rurais, acabou tendo o carro arrastado pela força das águas.



Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) atendeu a ocorrência e removeu o corpo para ser periciado no posto avançado da Instituição em Parnaíba.



Terceira morte no Piauí em 2022

Essa é a terceira pessoa que morre no Piauí depois ter o veículo arrastado pela força das águas após a ocorrência de chuva, em 2022. A primeira morte foi registrada no dia 01 de janeiro deste ano, quando o chef de cozinha, João Marcelo, teve seu veículo arrastado no bairro Satélite, zona Leste de Teresina. No veículo haviam outros cinco passageiros, que conseguiram sair do carro.

A segunda morte foi a da servidora pública Wana Sara Cavalcante Henrique, que teve seu veículo arrastado para dentro da galeria da zona Lesta, no dia 04 de fevereiro de 2022. O corpo da jovem só foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã do domingo (06).

