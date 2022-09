Município de Cristino Castro conquista 1º lugar no IDEB 2021 no Piauí

O município de Cristino Castro alcançou a nota 6,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao lado do município de Domingos Mourão, Cristino Castro é a primeira colocada do IDEB nos anos finais do ensino fundamental.



De acordo com os dados divulgados, os anos iniciais, referente às séries de 1º a 5º Ano, alcançaram nota 5,3 em 2021, saindo de 3,6 registrada em 2019. Já nos anos finais, referente às séries de 6º ao 9º Ano, a Educação alcançou nota 6,1. Em 2019, o resultado foi de 3,2.

(Foto: Divulgação/Ascom Prefeitura de Cristino Castro)

Para o prefeito Felipe Dias, os dados mostram a evolução da educação após mais investimentos. “A educação é nossa prioridade e nós estamos trabalhando para que nossos jovens e crianças tenham acesso a melhor educação possível. E esse resultado mostra que estamos no caminho certo”, disse.

De um modo geral, os números do Piauí apontam crescimento no Ensino Médio, onde o índice do Estado saiu de 3,7, em 2019, para 4,0, em 2021, o que elevou o desempenho do Piauí da 14° para a 9° posição no ranking educacional do IDEB, junto com Paraná, Goiás, São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins e Rio Grande do Sul.



Os dados foram publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC).







