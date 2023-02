Nível do Rio Marataoan reduz, mas ainda se mantém na cota de atenção em Barras

O nível das águas do Rio Marataoan, na cidade de Barras, reduziu sete centímetros nas últimas 24 horas, segundo o que informa o Serviço Geológico Nacional. A profundidade do rio saiu de 3,52 metros para 3,45 metros nas primeiras horas da manhã de hoje (09). Apesar dessa redução, o Rio Marataoan segue na cota de atenção para risco de transbordamento.



Foto: Arquivo O Dia

A população ribeirinha e das cidades no entorno de Barras devem ficar atentas em razão do risco de um novo aumento do nível do rio. Isso porque há previsão de temporais para a região. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta chuva intensa entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 Km/h, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Imagem: Reprodução/Inmet

O aviso vale para as regiões Norte e Centro-Norte do Piauí e abrange 40 municípios, dentre eles Barras e Batalha, por onde o Rio Marataoan corre. Vale lembrar que, de acordo com o Serviço Geológico Nacional, o rio se encontra a somente 25 centímetros de atingir a cota de alerta para risco de inundação. Essa cota é de 3,70 metros.

