No Dia da Mulher, vice-governadora defende cotas para mulheres em cargos políticos

Neste 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a vice-governadora do Piauí, Regina Sousa, reforçou a importância da participação das mulheres na política e defendeu o engajamento feminino na luta pela igualdade entre os gêneros. Entre as pautas defendidas pela vice-governadora está o Projeto de Lei 1.951/2021, que determina umaporcentagem mínima de cadeiras destinadas a mulheres nas casas legislativas.



“As mulheres querem o seu espaço, somos mais de 50% da população. Precisamos ter uma lei de cotas. O empoderamento dos espaços públicos só deu certo em alguns países por causa da lei de cotas. Na Espanha, tudo é 50%, até mesmo os Ministérios, e isso dá certo”, destacou a vice-governadora.

Foto: Tarcio Cruz/O Dia

Regina Sousa destacou ainda que a equidade entre os gêneros é de responsabilidade de toda a sociedade e perpassa não apenas por uma questão de segurança pública. “É uma questão de educação, de construção social. Ninguém nasce violente, aprende a ser. Precisamos educar na família, na escola, e daqui a 10 ou 15 anos teremos uma geração mais saudável e não violenta”, defendeu.

A partir de abril, a vice-governadora assumirá o comando do Executivo estadual, após o atual governador Wellington Dias deixar o cargo para ser candidato ao Senado Federal. Esse será o maior período em que a chefia do Governo do Estado ficará sob o comando de uma mulher. Em entrevista ao O Dia, o governador defendeu a competência de Regina Sousa.

“Ao longo de tantos anos tive o privilégio de conviver com ela. Sei da sua competência, da sua dedicação, sua capacidade ética, sua honestidade e do seu trabalho. É uma mulher que representa muito bem essa conquista, por mérito e pelo seu próprio talento, conhecimento e esforço”, disse.

Wellington Dias também parabenizou as mulheres e lembrou que muito precisa ser alcançado para solucionar os problemas que ainda afetam essa população. “Ainda há muitas coisas que precisamos avançar, não só do ponto de vista de governo, mas como sociedade. Quero parabenizar todas as mulheres do Piauí, de todas as idadea, que sei que todos os dias enfrentam e lutam para que a gente tenha mais condições de vida”, afirmou.

Projeto de Lei 1.951

A PL 1.951 objetiva garantir que não apenas haja um mínimo de candidaturas de mulheres, mas que elas efetivamente ocupem espaço nas casas legislativas, convocando as suplentes, caso não sejam eleitas em número suficiente. Segundo o projeto, 30% das vagas devem ser destinadas para mulheres, a ser alcançado de forma paulatina nas eleições de 2038 e 2040. De autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), o projeto de lei foi aprovado no Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados.