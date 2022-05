No Piauí, 154 cidades estão aptas a liberar uso da máscara

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) apontam que um total de 154 municípios do Piauí ultrapassaram a marcar de 60% da população vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19. Com isso, essas cidades estão aptas a liberar o uso de máscara de proteção.

“Em sete dias, passamos de 110 para 154 municípios com mais de 60% da população elegível vacinada com a dose de reforço. Mesmo com os dados positivos, gostaríamos de pedir aos municípios um esforço a mais para conseguir ampliar esse número”, comemorou o secretário de Saúde, Neris Júnior.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Os municípios devem atingir a marca de 60% da população com a dose de reforço para que haja a liberação do uso de máscara. Pelo que já temos de evidência científica desde o início da pandemia, esse percentual da população é suficiente para a proteção dos mais suscetíveis, como idosos e imunossuprimidos”, reforçou Neris.

Até agora, 63 municípios têm 59 a 40% da população com a dose de reforço e sete cidades estão abaixo de 39%. A cidade que mais vacinou com a dose de reforço foi Colônia do Piauí, com 118,71% e a pior é Barreiras do Piauí com apenas 17,09% da população vacinada com a dose de reforço contra a Covid. Teresina está com 59,48% da população elegível com a dose de reforço.

