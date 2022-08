Números de casos e óbitos por Covid-19 apresentam queda no Piauí

Dados do Boletim Epidemiológico Covid-19, da 30ª semana (24 a 30 de julho), registraram uma queda nos números de casos e mortes pela doença no Piauí. O levantamento, do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), também apresenta uma queda nas internações em decorrência das complicações do vírus.



Segundo o documento, o número de mortes teve uma queda de 43%, ficando com a média móvel de 03, em comparação aos dados do boletim da 29ª semana. Os casos da doença também estão em decréscimo de 16%, com a média móvel dos últimos sete dias de 438.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Essa queda é um reflexo das medidas tomadas pelo Governo do Piauí, assim que observamos o crescimento da doença nos meses de junho e julho e hoje conseguimos ver o resultado dessas determinações, que estão ajudando na redução de casos e mortes pela doença”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior.

Em relação as internações, devido às complicações da Covid-19, houve também uma redução. A ocupação dos leitos clínicos saíram de 128 para 92, as unidades de terapia intensiva passaram de 56 pacientes internados para 41 e os leitos de estabilização, que antes estavam com a média de 07 ocupações agora estão em 04. Já o índice de transmissibilidade da doença se manteve estável em 0,96.

“Para que esses números continuem em queda precisamos que nossa população, que tanto nos ajudou ao longo dessa pandemia, permaneça fazendo sua parte, tomando todas as doses de vacina necessárias para completar seu esquema vacinal e mantenham as medidas essenciais de proteção contra o vírus, como o uso de máscaras em locais fechados e em aglomerações”, reforça o secretário.

Todos os indicadores da Covid-19 melhoraram em Teresina

Uma semana após retornar ao nível de baixa da transmissão da COVID-19 (faixa verde, de acordo com a parametrização do Centers for Disease Control and Prevention), todos os indicadores da pandemia melhoraram na capital. O painel situacional da Covid-19 em Teresina referente à 30ª semana epidemiológica de 2022 (24 a 30 de julho) mostra que o número de casos confirmados caiu 46% em relação à semana anterior. Os atendimentos por síndrome gripal seguiram a mesma direção, com queda registrada de 12%.

“A taxa de transmissão permaneceu abaixo da unidade (R0 < 1,0) pela segunda semana consecutiva, situando-se exatamente em 0,6. Isso significa que cada 100 pessoas com Covid-19 transmitem a doença para sessenta pessoas (100 vezes 0,6), que por sua vez transmitirão para outras 36 (60 vezes 0,6) pessoas, e assim sucessivamente – sinalizando a tendência de serem registrados cada vez menos casos”, explica Marcelo Adriano, médico membro do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) de Teresina.

As internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave diminuíram 53%. Após uma semana em estabilidade, o número de óbitos começou a cair (queda de 20%). As semanas seguintes serão acompanhadas com atenção redobrada, dada a possibilidade de repique de casos em decorrência de retorno de viajantes em período de férias e da retomada do período escolar. Além disso, o fluxo de pacientes com quadros mais graves procedentes de cidades do interior para a rede hospitalar da capital será monitorado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi e FMS.