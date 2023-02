Onça que fugiu do Zoobotânico morre após ser capturada na zona Leste de Teresina

A onça que fugiu do Parque Zoobotânico, em Teresina, morreu durante a captura na noite desse sábado (4) no Terminal Zoobotânico, na zona Leste de capital. O Batalhão da Polícia Ambiental confirmou a morte do animal, mas não divulgou a causa. O Portal O Dia apurou que o laço cambão usado na captura teria travado logo depois que o animal havia sido sedado.

Vídeos gravados por membros das equipes de resgate mostram o momento que o animal é localizado e perseguido. Nas imagens é possível ver a tensão na captura e o trabalho realizado para a imobilização da onça. Em outro vídeo, o animal já aparece sem vida e envolvido pelos dispositivos usados na captura.

O ambientalista Dionísio Carvalho classificou a morte do animal como uma fatalidade, já que as equipes de resgate conseguiram no primeiro momento apenas imobilizar a onça, quando o protocolo que é estabelecido para quando o animal representa perigo para a sociedade é o sacrifício.

“Fizeram de tudo para resgatar o animal, e vejam só, o procedimento padrão é sacrificar o animal em caso de fuga. Em qualquer lugar animal que foge é sacrificado por conta de segurança. E a segunda fatalidade foi que o laço cambão travou e não soltou após a sedação”, disse.

A FUGA

A onça suçuarana (ou onça-parda, como também é conhecida) fugiu do recinto no Zoobotânico de Teresina, na Zona Leste da Capital, na madrugada da última sexta-feira (03). Devido a uma forte chuva, um árvore caiu, provocou um rasgo na rede de proteção do recinto e o animal acabou fugindo.

A visitação do Parque foi suspensa pela administração do local. Desde a fuga, vários vídeos dando conta da presença do animal em diversas regiões da Teresina foram compartilhados, mas desmentidos pelas equipes de busca. Nesse sábado (4), a Secretaria de Meio Ambiente havia confirmado que o animal tinha sido visto dentro do Parque, próximo ao seu local original.



