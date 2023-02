Onça foge do Zoobotânico de Teresina; equipes fazem busca

Uma onça suçuarana (ou onça-parda, como também é conhecida) fugiu do recinto no Zoobotânico de Teresina, na Zona Leste da Capital, na madrugada desta sexta-feira (03). Equipes da Polícia Ambiental fazem buscas na região para encontrar o animal.

O Batalhão de Polícia Ambiental informou que a fuga do animal aconteceu após uma forte na noite de ontem. Uma árvore de grande porte teria caído sobre uma rede de proteção do recinto. O animal escalou e conseguiu ter acesso a parte externa do local

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A Polícia Ambiental disse que já foram adotados os protocolos para a captura da onça. Armadilhas foram espalhadas na área do parque, já que as equipes acreditam que o animal não conseguiu acessar a área externa do Zoobotânico. O bioparque foi fechado para visitação, segundo administração.

