Operação Carnaval 2023: PRF reforça fiscalização a partir desta sexta-feira (17)

Devido ao período prolongado de festividades, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início, nesta sexta-feira (17), à Operação Carnaval 2023. As ações iniciam à meia noite em todas as rodovias do Piauí e seguem até a próxima quarta-feira (22). As fiscalizações serão reforçadas, principalmente, em pontos onde ocorrem festas carnavalescas, como nas cidades de Água Branca, Floriano e Luis Correia.

De acordo com a PRF, a operação terá como foco coibir condutas que geram maior risco de acidentes ou mortes, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças e uso de aparelho celular ao volante. Também serão intensificadas as fiscalizações de alcoolemia, tendo em vista que, durante este período, ocorre um aumento do consumo de bebida alcoólica.

Além disso, ações educativas com foco na conduta correta no trânsito serão realizadas em Campo Maior na sexta-feira (16). Segundo a PRF, a ideia é parar os motoristas para um breve diálogo sobre segurança viária. As abordagens educativas envolvem a distribuição de panfletos, além da verificação da carteira de habilitação, bem como da documentação e das condições dos veículos.



Orientações para pegar a estrada:

1.Verificação do estado de conservação dos pneus (incluindo o estepe), se estiver em mau estado, o pneu pode causar perda de aderência ao solo, provocando derrapagem ou aquaplanagem.

2. Alinhamento e balanceamento: ao rodar com o carro verifique se a direção parece estar "puxando" para um dos lados. Isso é sinal de que algum buraco ou desgaste prejudicou a suspensão. O alinhamento é rápido, permite um rodar mais seguro e é responsável pelo aumento da vida útil dos pneus.

3. Verificação do funcionamento do sistema de iluminação. Os faróis e lanternas do carro são extremamente importantes. Mesmo que o carro não seja utilizado à noite, condições climáticas como neblina e chuva podem exigir iluminação, tanto para garantir que o condutor tenha boa visibilidade, quanto para assegurar que o veículo seja percebido por outros motoristas e pedestres. Desse modo, verifique se os faróis (baixo e alto) estão funcionando corretamente, assim como as luzes de freio, de ré, de posição e as setas.

4. Verificação de limpadores de para-brisa. Especialmente se as borrachas não estão ressecadas e se as palhetas não estão tortas, garantindo uma limpeza eficiente das áreas para que o motorista tenha total visibilidade.

5. Por fim, a documentação tanto do veículo quanto do condutor deve estar em dia.

