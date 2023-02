Mulher é presa acusada de matar dois homens em Parnaíba

Uma mulher identificada pelas iniciais I.C.B, 28 anos, foi presa nesta quarta-feira (15) no município de Camocim, no estado do Ceará acusada de matar dois homens e deixar um terceiro ferido no bairro São Benedito, em Parnaíba, no Litoral do Piauí. Os corpos foram encontrados dentro de um carro abandonado em um matagal.

Segundo a investigação da Polícia Civil, os homens foram mortos após cobrar uma dívida de R$ 12 mil da suspeita. Eles foram mortos a tiros e a mulher fugiu logo em seguida na companhia da mãe para o estado do Ceará. A prisão foi efetuada no estado vizinho pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Gerência de Inteligência da Polícia Civil do Piauí (GINT) e do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar do Ceará (RAIO).

Foto: Divulgação / SSP

De acordo com o Superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, o Delegado Matheus Zanatta, a suspeita de 28 anos já possui antecedentes criminais por apropriação indébita. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e pertencia à mãe da suspeita, que é policial penal da Penitenciária mista de Parnaíba.

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Parnaíba (DHTL).

