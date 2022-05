Operação Tiradentes 2022: PRF irá aumentar a fiscalização nas rodovias do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará as ações de policiamento e fiscalização no feriado de Tiradentes, comemorado anualmente no dia 21 de abril. A Operação Tiradentes 2022 iniciará às 00h01min do dia 21 de abril e se estenderá até às 23h59min do dia 24 de abril de 2022.

O objetivo da operação é não só garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, como também combater a criminalidade nas rodovias federais. No Piauí, a expectativa é que o feriado tenha um fluxo maior de veículos direcionado especialmente para o litoral do estado.

(Foto: Divulgação/PRF)

Policiais distribuídos em 5 Delegacias e 10 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nas rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

A PRF trabalha baseado em análise de quais trechos nas rodovias sob a responsabilidade dela acumulam maior índice de gravidade, otimizando o emprego de recursos diretamente sobre tais locais, a fim de impactar diretamente nas estatísticas e assim reduzir o número de mortos, feridos e acidentados.

Neste feriado, não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.

Orientações da PRF para uma viagem segura

Antes de viajar faça revisão no veículo: não se esqueça de calibrar os pneus e a roda sobressalente, verifique o perfeito funcionamento dos itens de segurança e luminosidade, entre outros.

Calcule o tempo de rota e respeite os limites de velocidade, mantenha distância de segurança em relação aos demais veículos, somente realize ultrapassagem em locais permitidos e quando houver plenas condições de segurança. Esteja atento ao trânsito!

Dirigir cansado ou com sono são condutas que aumentam o risco de acidentes! Procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo.

Lembre-se de usar o cinto de segurança, motorista e passageiros, assim como o uso dos dispositivos de segurança adequados para as crianças.

Em caso de acidente nas rodovias federais: se não houver feridos, você pode fazer a ocorrência pela internet. Retire os veículos da pista imediatamente.

