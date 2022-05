Ônibus com passageiros perde controle após falha mecânica em ladeira na Vila Irmã Dulce

Passageiros que estavam dentro de ônibus no bairro Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina, passaram momentos de tensão nesta quarta-feira (20). Isso porque, o ônibus em que eles estavam perdeu o controle após apresentar uma falha mecânica. Apesar do susto, ninguém saiu ferido.

Segundo relato dos passageiros, o motorista precisou intervir e impedir que o ônibus descesse ladeira abaixo. O professor João Batista, um dos moradores do bairro que estava presente no momento do ocorrido, afirma que essa situação é uma irresponsabilidade. “É uma falta de vergonha. Colocam ônibus quebrados e caindo aos pedaços para circular. Olha a quantidade de pessoas que temos aqui e acontece isso em uma ladeira como essa. Isso é uma grande irresponsabilidade”, destaca.



A população precisou esperar até que outro ônibus pudesse chegar ao local para levá-los ao seu destino. No local, muitos comentaram que, além da falta de ônibus durante 23 dias devido a greve dos motoristas e cobradores, ainda há problemas como a falta de manutenção dos veículos.



“Há bastante tempo estávamos sem transporte, agora que tem ônibus, eles estão sucateados. Os motoristas não têm culpa e sim a empresa. Estamos aqui esperando e não temos transporte para irmos”, conta o aposentado José Ferreira.

Contraponto

A equipe de reportagem do O DIA entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano (SETUT) para obter esclarecimentos sobre a situação, mas até o momento não obteve retorno. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos.

