Motorista cai em buraco na Avenida Henry Wall e prejuízo chega a R$45 mil

Um enorme buraco tem causado acidentes e transtornos aos motoristas que transitam na Avenida Henry Wall de Carvalho, zona Sul de Teresina. Na manhã desta quarta-feira (20), um motorista teve seu veículo danificado por conta da cratera. Com o forte impacto, os dois airbags chegaram a ser acionados e o parabrisa quebrou. Segundo o condutor, o prejuízo gira em torno de R$45 mil.



Leia também: Vídeo: Motociclista fica gravemente ferido após cair em buraco na Avenida Gil Martins

(Fotos: ODIA)

“Eu vinha do Promorar para pegar a Avenida Henry Wall de Carvalho, sentido Centro, estava na faixa da direita e ao lado vinha uma carreta. Eu não tinha como desviar e caí no buraco. É um prejuízo de, no mínimo, R$45 mil, porque atingiu o parabrisa e dois airbags, sendo que a prefeitura não gasta R$5 mil. Uma vergonha para a Prefeitura. Com esse meu, é o 10º acidente neste local. ”, disse o motorista.

O buraco fica localizado em frente à residência da dona Nilda, que destaca uma piora na cratera devido às chuvas. “A gente já perdeu até as contas de quantos carros já pegaram prejuízo. Eu, inclusive, sou uma das prejudicadas”, conta, relatando que uma caçamba caiu no buraco e danificou parte de sua calçada.

“A gente não sabe mais nem o que fazer, porque pede para um, pede para outro. Eu também já reclamei e fiz o pedido para o pessoal que pinta as ruas para tomarem uma providência. Esses buracos são recorrentes. Só hoje (20) já foram dois acidentes”, complementa a moradora.

Contraponto

A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Sul), mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no