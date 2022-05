Peixe-boi é resgatado no Piauí e recebe o nome de Whindersson

Um filhote de peixe-boi foi resgatado, nesta quarta-feira (27), após ser encontrado encalhado na Praia de Macapá, em Luís Correia. O animal recebeu o nome de ‘Wind’, em homenagem ao humorista piauiense Whindersson Nunes. Wind estava encalhada na região da Área de Proteção Ambiental (APA) e foi resgatado pela equipe da Comissão Ilha Ativa, instituição parceira que atua na região do litoral.

A peixe-boi resgatada recebeu o nome de Wind (Foto: Reprodução)

Segundo informações do chefe da APA, Adriano Ricardo, o animal chegou com machucados na região dorsal devido a um possível contato com uma embarcação. Durante todo o dia o filhote foi acompanhado pelas equipes, que providenciaram sua hidratação, mas se depararam com dificuldades para mantê-lo no local.



“Tendo em vista que a peixe-boi está órfã, apenas um tratamento especializado, oferecido pelo Centro de Mamíferos Aquáticos, será capaz de viabilizar as condições para que o animal possa retornar a seu habitat natural”, declara através do documento enviado ao Governo do Estado.



Desde ontem, o filhote encontra-se na base do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizado no Cajueiro da Praia.

