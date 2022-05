Piauí apresenta aumento de 745% nos casos de dengue em 2022

Segundo dados do boletim epidemiológico de dengue do Piauí, divulgados nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), houve um aumento de 745,6% nos casos de dengue em 2022. Os dados são da 19° semana epidemiológica. Ainda segundo o boletim, houve também um aumento de 5.112,9% nos casos de chikungunya no Piauí



Este ano, 187 municípios registraram 9.242 casos prováveis de dengue, ao passo que no mesmo período de 2021 foram 1093 notificações realizadas por 75 municípios. O boletim apresenta ainda que no sistema estão confirmados três óbitos no Estado, todos do município de Teresina.



Cinco municípios apresentaram maior incidência de dengue nesta 19° semana epidemiológica: Novo Santo Antônio; Antônio Almeida; Patos do Piauí; Simplício Mendes e Tanque do Piauí.



Em relação aos casos de chikungunya, o boletim apresenta os municípios de Simplício Mendes; Alagoinha do Piauí; São Julião; Monsenhor Hipólito; Alegrete do Piauí; Jaicós; Campo Grande do Piauí e Patos do Piauí com maior incidência. O Piauí não registra óbitos por chikungunya desde 2018.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, destaca que o aumento dos casos vem sendo acompanhado e que as equipes técnicas da secretaria estão dando todo o apoio aos municípios. “Esse perfil de aumento de casos em relação ao mesmo período do ano passado vem se repetindo a cada semana, detectando esse aumento, nossa equipe vem trabalhando junto aos municípios, dando apoio técnico, reforçando as medidas necessárias e enviando o serviço de fumacê para o enfrentamento a dengue e a chikungunya em nosso estado”, destacou o secretário.



Ocimar Alencar, supervisor de entomologia da Sesapi, destaca que além das medidas dos gestores municipais e estaduais a participação da população é essencial para a diminuição dos casos.



“A literatura e nossos levantamentos mostram que 80% dos criadouros do mosquito estão presentes em ambiente domiciliar, por isso é essencial que a população ajude o poder público limpando suas casas e evitando que surjam novos ambientes propícios para o desenvolvimento do mosquito”, destacou o supervisor.



Ainda buscando mais formas de ampliar o apoio aos municípios piauienses no enfrentamento a dengue e a Chikungunya e na redução de casos pelo Piauí, as equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) vem realizando reuniões e capacitações junto aos municípios voltados para ajustar a questão do registro de dados e melhores medidas de enfrentamento em cada região.



“Nossa equipe já está visitando os municípios e falando com os representantes deles e dos municípios próximos. Esta semana a previsão é trabalhar junto a Piripiri, Campo Maior e Parnaíba, mantendo esse contato direto e dessa forma traçando as melhores estratégias para o perfil epidemiológico de cada região, pontuou Amélia Costa, coordenadora do Cievs e do setor de epidemiologia da Sesapi.



A Sesapi também enviou aos municípios nota técnica sobre os pontos que cada município deve adotar para solicitar o carro fumacê. “Nós avaliamos o perfil epidemiológico daquele município para verificar a necessidade do uso ou não do fumacê naquele local. Essa medida nos ajuda a verificar o andamento do enfrentamento em todo o estado, além de assegurar o uso correto do produto químico utilizado na eliminação dos mosquitos”, explicou Ocimar Alencar.



Até o momento o estado já enviou um carro fumacê para dar apoio a 40 municípios em todo o estado.



Com informações da Sesapi