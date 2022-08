Piauí decreta estado de emergência em 41 municípios por conta da seca

O Governo do Piauí decretou, nesta quarta-feira (17), estado de emergência, em virtude da seca, em 41 municípios piauienses. O decreto assinado pela governadores Regina Sousa tem vigência de 180 dias e segue as recomendações da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) e solicitações dos prefeitos e autoridades municipais.



Segundo levantamento realizado pelo monitor das secas, órgão da Agência Nacional de Águas (ANA), parte do território do Piauí se encontra em situação de seca, caracterizando o momento atual como situação de seca grave e moderada.



O problema é encontrado em diversos municípios piauienses, principalmente da região do Semiárido, inclusive em áreas urbanas, e inclui os aglomerados dos Territórios da Serra da Capivara, Vale do Canindé, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vales dos Rios Piauí e Itaueira, conforme informações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) - provenientes das estações de acompanhamento do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e ANA.



Com o decreto, os órgãos e entidades da administração pública, dentro dos respectivos campos de competências e os vinculados ao Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado, foram acionados para adotar as medidas necessárias à restauração da normalidade.



Estado já contabiliza 1.710 focos de queimadas em 2022

Com a seca, aumenta também o risco de queimadas. Somente no mês de agosto deste ano, de 1º a 18 de agosto, a plataforma de monitoramento do Inpe, registrou 559 focos de queimadas, sendo o município de Uruçuí o mais atingido, com 64 focos. De janeiro a 18 de agosto, já foram contabilizadas 1.710 ocorrências em 2022.



Em setembro de 2021, a Serra da Capivara foi atingida por um grande incêndio que causou enorme estrago na fauna e flora da região. A área destruída pelas chamas equivaleu a quase quatro mil campos de futebol.

