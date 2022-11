Piauí é o estado do Nordeste com menor número de empresas inadimplentes

O Piauí é o estado do Nordeste com menor número de empresas negativadas, segundo dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, de outubro deste ano. São 41.900 negócios piauienses com o nome no vermelho. De acordo com o levantamento, todos os estados do Nordeste, exceto a Bahia, apresentaram altas expressivas no número de empreendimentos inadimplentes desde 2019, quando foi iniciada a série histórica do índice.



Ainda que os empreendimentos baianos não tenham entrado na lista de recordes, esse foi o estado nordestino que registrou a maior parcela de empresas inadimplentes: 328.466.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

A avaliação em todo o país, por Unidade Federativa, mostrou que o estado de São Paulo lidera o ranking, com mais de dois milhões de negócios negativados. Em seguida estão Minas Gerais (616.065), Rio de Janeiro (563.201), Paraná (401.971) e Rio Grande do Sul (353.360).

O indicador revelou que, em outubro, o Brasil tinha 6.332.952 de negócios com o nome no vermelho. Essa é a maior quantidade atingida desde o início da série histórica do índice, em 2016. O levantamento também registrou 44,8 milhões de dívidas no mês, que equivalem a R$ 106,4 bilhões. Em média, cada CNPJ negativado possui sete contas atrasadas a pagar.



A maior parte das empresas inadimplentes pertence ao setor de Serviços (53,4%). Em sequência estão o segmento de Comércio (37,6%), Indústria (7,8%), Primário (0,8%) e Outros (0,4%).



