Piauí: Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para mais de 70 municípios

O mês de junho deve continuar com tempo atípico pelas próximas 24 horas na região Norte do Piauí. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para a região. O alerta, que entrou em vigor às 10h deste domingo (05) e encerra às 10h desta segunda-feira (06), engloba cerca de 70 municípios da região, incluindo Teresina, Parnaíba e Piripiri.



Segundo a previsão, há probabilidade de chuvas intensas de até 60mm/h, além de ventos intensos de até 100km/h. Com a intensidade da chuva, o Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Foto: Arquivo O Dia

Confira a lista de cidades que podem ser atingidas pela chuva: Alto Longá, Altos, Aroazes, Assunção do Piauí, Barras, Batalha, Beneditinos, Boa Hora, Bom Princípio do Piauí, Boqueirão do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, Buriti dos Montes, Cabeceiras do Piauí, Cajueiro da Praia, Campo Largo do Piauí, Campo Maior, Capitão de Campos, Caraúbas do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal de Telha, Cocal dos Alves, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, Domingos Mourão, Esperantina, Ilha Grande, Jatobá do Piauí, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Lagoa Alegre, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Piauí, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portelas, Nazária, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Novo Santo Antônio, Parnaíba, Passagem Franca do Piauí, Pau D'Arco do Piauí, Pedro II, Piracuruca, Piripiri, Pimenteiras, Porto, Prata do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, São Félix do Piauí, São João da Fronteira, São João da Serra, São João do Arraial, São José do Divino, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do Tapuio, Sigefredo Pacheco, Teresina e União.

Ainda segundo o Inmet, a região Centro-Norte piauiense também deve registrar chuvas moderadas nas próximas 24 horas. O alerta de perigo potencial prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h, com Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo engloba a região dos municípios de Água Branca, Agricolândia, Regeneração e Oeiras.