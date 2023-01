Gabinete de Crise do Piauí registrou 72 denúncias contra atos antidemocráticos

Em pouco mais de 24 horas desde a sua criação, o Gabinete de Crise da Secretaria de Segurança Pública do Piauí já registrou 72 denúncias contra atos antidemocráticos. A informação foi confirmada pelo superintendente de Operações Integradas, o delegado Matheus Zanatta.

Foto: Divulgação

Até o momento, a SSP não divulgou o teor das denúncias feitas ao gabinete e não confirmou a participação de piauienses nos atos antidemocráticos ocorridos no último domingo (08) em Brasília.



Todas as informações enviadas pelo canal de denúncia estão sendo averiguadas pelas autoridades policiais. O Gabinete de Crise foi criado com o objetivo de prevenir e evitar que atos terroristas sejam praticados no território do Estado do Piauí e auxiliar os órgãos de investigação na produção de provas.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone/whatsapp (86) 99492-3705. O número está disponível para receber informações sobre ações planejadas contra as instituições da República. O nome e o telefone dos denunciantes serão mantidos no mais absoluto sigilo.





