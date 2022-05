Piauí oferece ajuda às vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas

Em nota pública divulgada neste final de semana, a governadora do Piauí, Regina Sousa (PT) ofereceu ajuda em nome do Piauí às vítimas das enchentes na cidade de Recife e também no Estado de Alagoas. Os deslizamentos de terra e e alagamentos já deixaram pelo menos 35 pessoas mortas na capital pernambucana.



Na nota, Regina Sousa manifestou solidariedade às vítimas das chuvas que caem nos dois estados e aos seus governadores.

"Como governadora do Piauí, me colo à disposição para, no que couber ao Estado, ajudar a população atingida pelas enchentes e deslizamentos de terras". A nota é assinada pela própria governadora.



Recife vem sofrendo com as fortes chuvas - Foto: Aluísio Moreira/Governo de Pernambuco

Esta não é a primeira vez que o Piauí oferece ajuda às vítimas de desastres naturais em outros estados brasileiros. No começo do ano, em fevereiro, equipes do Corpo de Bombeiros Piauiense foram destacadas para auxiliar nas buscas por desaparecidos quando dos deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis.

Entenda

Neste sábado (28), pelo menos 30 pessoas morreram no deslizamento de barreiras e encostas devido às fortes chuvas que caem na região da Grande Recife e zona da Mata. Já em Alagoas, o número de pessoas atingidas pelas enchentes já passa de 6 mil, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Alagoas segue sob alerta máximo para risco de chuvas intensas emitido pelo Inmet.

