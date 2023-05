Piauí Pop 2023: mais de 100 atrações regionais se inscreveram para participar do evento

Cerca de 130 artistas locais se inscreveram para a seleção das atrações regionais que se apresentarão no Piauí Pop 2023. O evento irá selecionar 12 bandas, que serão escolhidas por meio de votação popular. Esses artistas irão ganhar a gravação de um clipe musical em um estúdio profissional. Deste número, as três atrações mais votadas irão se apresentar no festival.



De acordo com Tiago Peixoto, diretor do Piauí Pop, o número de inscrições é um recorde se comparado às outras edições do evento. “A grandiosidade da proposta se mantém: o compromisso de valorizar a cultura piauiense e de dar a oportunidade da escolha ao público. Antes era nas seletivas, com a votação por cédulas. Tudo evoluiu. Agora, a gente tem uma eleição eletrônica. E com muito mais vantagens para as atrações. A internet está no mundo todo, os clipes vão ter uma proporção internacional que os shows presenciais não tinham”, ressalta o diretor.

Além da inscrição de artistas de todas as regiões do Estado, diversos estilos musicais estão presentes nas atrações regionais: pop, reggae, rock, heavy metal, axé, forró e trap.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a curadoria do evento, todas as bandas candidatas que tenham perfil no Spotify serão inseridas em uma playlist do Piauí Pop e vão poder indicar pelo menos um integrante para participar da capacitação sobre produção musical e economia criativa, em uma mesa redonda seguida de bate papo com Bruno Gouveia – vocalista do Biquíni , Paulo Barom – produtor do Scorpions e Rafael Bittencourt – o único membro ativo em todas as formações do Angra.

Confira o cronograma da seletiva:

10 maio – anúncio das 12 escolhidas .

11 a 14 de maio – gravação dos clips.

22 de maio e 4 de junho – votação pelo app

5 de junho – resultado das mais votadas

6 de julho – capacitação na Fiepi

4 a 8 de julho – Piaui Pop no Albertão !

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no