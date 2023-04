Piauí Pop: veja as bandas do festival; bandas piauienses serão escolhidas por voto popular

Muita música e diversão em espaços pensados para levar o que há de melhor para os piauienses no maior festival de música do Estado. É assim que o Piauí Pop retorna neste ano de 2023. Reunindo diversas atrações nacionais e locais, o evento acntece dos dias 4 a 8 de julho no Estádio Albertão e no estacionamento da Fiepi.



Confira abaixo as atrações já confirmadas e que vão se apresentar no Piauí Pop 2023:

Terça-feira (04/07)

Poesia Acústica

Quarta-feira (05/07)

Planta e Raiz

Quinta-feira (06/07)

Raimundos

Sexta-feira (07/07)

Natiruts

Paralamas do Sucesso

Edu Falaschi

Paulo Ricardo

Biquíni

Xamã

Sandrá de Sá

Sábado (08/07)

Marcelo Falcão

Filip Ret

Detonautas

Sidoka

Criolo

Fróis e Cinthiz Luz

Negra Li

Mais três atrações piauienses serão escolhidas por votação popular

As bandas piauienses que vão subir ao palco no Piauí Pop 2023 se apresentarão na Arena Pop. Entre os nomes já confirmados no festival estão Cojobas, Validuaté e Roque Moreira. Além de serem artistas consagrados na cena local, eles possuem algo em comum: já se apresentaram no Piauí no Palco Torquato Neto, o palco principal das edições anteriores. Validuaté e Roque Moreira estiveram inclusive em todas as edições do Piauí Pop.

Mais nove atrações locais terão essa oportunidade de se apresentar no maior festival de música do Estado em 2023. Seis delas devem ser confirmadas nos próximos dias, segundo a organização do evento. Outras três serão escolhidas por votação popular através de um aplicativo que também será lançado em breve. As mais votadas pelo público serão anunciadas como atrações do Piauí Pop no line-up oficial.

O Piauí Pop acontece entre os dias 04 e 08 de julho no Estádio Albertão e no estacionamento da Fiepi a partir das 17h.

Veja abaixo o line-up completo





