Piauí registra aumento de 12% dos casos de Covid-19 na última semana

Após semanas sem registrar novos casos de Covid-19, o número de pessoas infectadas voltou a crescer no Piauí. Segundo dados do boletim epidemiológico do Comitê de Operações Emergenciais (COE) de Teresina, entre os dias 9 e 15 de abril, os casos saltaram de zero para 12%. Além disso, também cresceu em 74% a procura por testes rápidos para a doença.

De acordo com as informações da FMS, o aumento das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave teve um aumento de 64%. Apesar disso, os óbitos pela Covid-19 não são registrados desde o mês de fevereiro.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O infectologista Luciano Mourão explica que esse aumento já era esperado, uma vez que a população relaxou com as medidas de segurança contra a Covid-19. “Na realidade, o vírus ainda está circulando entre nós. Muitas vezes as pessoas sentem sintomas leves, como dores de cabeça, cansaço ou febre, mas não procuram atendimento médico. No momento em que os casos começaram a aparecer com mais gravidade, a população passou a buscar novamente a saúde para resolver o problema, Então esse aumento já era algo esperado, devido ao relaxamento da pessoas”, destaca o médico.

O especialista aponta ainda que boa parte da população encontra-se imunizada, porém ainda é preciso que as pessoas mantenham-se atentas ao uso da máscara quando apresentarem sintomas, bem como manter atualizado o esquema de vacinação contra a Covid-19. “Temos uma população com uma boa imunização e essa defesa dura alguns meses. Então temos que tomar as medidas preventivas, que são necessárias, como usar a máscara, lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações", aponta Luciano Mourão.



Diante do aumento de casos, o Comitê de Operações Emergenciais também reforça a importância de que os casos e resultados de exames laboratoriais sejam notificados.

Fundação Municipal da SaúdeNathalia Amaral

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no