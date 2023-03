Piauí registrou mais de 10 mil novos empregos em janeiro de 2023

Em janeiro de 2023, o Piauí registrou mais de 10 mil novas admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e foram divulgados na quinta-feira (9).

Conforme levantamento, o estado registrou 10.041 admissões. No mesmo período, 9.772 pessoas foram desligadas. Desta forma, houve um crescimento de 0,9% no número de empregos durante o primeiro mês do ano. Os dados dão conta ainda de que, dos empregos criados no Piauí, 5.888 são em Teresina.

Em todo o Brasil, foram registrados 83,2 mil empregos com carteira assinada no mês de janeiro. No balanço, a região Nordeste gerou 241.828 novos empregos, no entanto, e 241.971 funcionários foram demitidos.

No País, o setor de serviços foi o que mais empregou e obteve um saldo de 40.686 postos formais de trabalho, seguidos da construção civil com 38.695.

