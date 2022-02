Piauí: retorno às aulas presenciais da rede pública ocorre no dia 22 de fevereiro

O Comitê de Operações Emergenciais de Combate a Covid-19 (COE), tanto em nível municipal quanto estadual, entrou em acordo a respeito do retorno às aulas presenciais. Foi decidido que o ensino presencial da rede pública do Piauí irá retornar no dia 22 de fevereiro.



O retorno prevê que mais de 100 mil estudantes voltam às aulas presenciais, desde que as escolas sigam todos os protocolos sanitários. Segundo o o secretário de Educação, Ellen Gera, as escolas já estão preparadas para isso e que tudo depende da publicação de um novo decreto flexibilizando as medidas restritivas.

“Se houver a publicação de novo decreto que viabilize a antecipação dessa data, a rede está preparada para o retorno. O planejamento de 2022 é para o presencial, para voltar ao chão da escola. Pelos indicadores, esse é nosso compromisso”, disse o secretário.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que aguarda a notificação do Ministério Público do Piauí (MP-PI). Todavia, afirma que a programação da rede de ensino já havia estabelecido o retorno às aulas no dia 22 de fevereiro.



Confira o comunicado da Semec na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que o COE Estadual e Municipal estão de acordo com o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal e Estadual de Ensino.

A Semec aguarda a notificação do Ministério Público. Porém, esclarece que, a programação da rede de ensino, antes mesmo de notificação do MP, já havia estabelecido o retorno às aulas no dia 22 de fevereiro.

Ressaltamos, ainda, que todos os protocolos sanitários foram adotados para o retorno às aulas presenciais.



