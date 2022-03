Piauí tem 12 mil mulheres com medidas protetivas, diz TJPI

O Painel de Monitoramento da Violência, do Tribunal de Justiça do Piauí, registrou que 12.047 mulheres têm medidas protetivas válidas no estado, sendo que a capital Teresina concentra metade, 6.043 decisões. Segundo o TJPI, os dados apontam um crescimento da violência contra a mulher no Piauí.

Leia também: Teresina: mulheres que sofrem violência terão prioridade na matrícula escolar dos filhos

Para a coordenadora da Mulher do TJ-PI, juíza Keylla Ranyere Lopes Teixeira, os dados são importantes para monitorar o cenário local e traçar um planejamento. Porém, é necessário o envolvimento de toda a sociedade para a redução dos casos.

Foto: O Dia

“Devemos lembrar que conceder medidas protetivas é só um dos tipos de ação; necessitamos de políticas públicas e do envolvimento de todas as esferas de gestão para reduzir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, afirmou a magistrada.

O Tribunal de Justiça afirmou que acompanha de perto as novas Medidas Preventivas de Urgência com o objetivo de auxiliar na elaboração de estratégias para combater a violência contra a mulher e melhorar o atendimento à vítima no Estado.

“As medidas protetivas de urgência têm por finalidade a proteção da mulher vítima de violência doméstica baseada no gênero, a fim de preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”, explica o TJPI.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TJPI