Piauí tem a melhor velocidade de internet banda larga do Nordeste

O estado do Piauí tem a melhor velocidade de internet banda larga da região Nordeste. Com uma média de velocidade de quase 190 Mbps, o Piauí fica a frente de todos os outros oito estados da região, incluindo Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. A informação é do site Minha Conexão, um dos maiores medidores de velocidade de internet do país.

De acordo com o levantamento, seis dos noves estados nordestinos registraram médias de velocidade abaixo de 90 Mbps, com exceção do Piauí (189.96 Mbps), Ceará (105.42 Mbps) e Maranhão (102.28 Mbps). Veja o ranking abaixo:





RANKING NORDESTE PI: 189.96 Mbps CE: 105.42 Mbps MA: 102.28 Mbps RN: 89.85 Mbps PB: 88.54 Mbps PE: 82.66 Mbps BA: 76.93 Mbps SE: 74.65 Mbps AL: 69.88 Mbps





Já a nível nacional, a região Centro-Oeste foi quem garantiu a melhor velocidade média do país, com 143.48 Mbps. O Norte apareceu em 2° lugar no ranking com 117.04 Mbps, seguido de Sudeste (115.22 Mbps) e Sul (110.54 Mbps). O Nordeste ficou em último e foi a única região com conexão média abaixo de 100 Mbps.



Os dados foram analisados com base em milhões de testes de velocidade de internet feitos gratuitamente na plataforma entre janeiro e junho de 2022. De acordo com o site, a pesquisa tem como objetivo entregar aos consumidores informações transparentes e imparciais sobre a qualidade da internet nas regiões onde moram.

