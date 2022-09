5G em Teresina: 60 bairros da capital já contam com a tecnologia; saiba quais são

Foi lançado nesta segunda-feira (19) o sinal de Internet de Quinta Geração, o 5G, em Teresina. A liberação foi feita pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e garante internet mais rápida e estável em dispositivos móveis (celulares). Uma operadora de telefonia celular será a responsável pelo provimento do sinal na capital. Ao todo, 60 bairros da zona urbana já estão com o 5G disponível para os usuários (confira a lista abaixo).

Além de Teresina, mais seis capitais também liberam a partir de hoje o sinal 5G: Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, e São Luís. O lançamento na capital contou com a presença do diretor de vendas da operadora, Bruno Talento, que ressaltou as mudanças que a internet de Alta Velocidade vai proporcionar para a cidade. “Inicialmente estamos lançando o serviço em 50% da capital, já podemos encontrar aqui velocidade de 1GB. Essa tecnologia trará a capacidade de conectar múltiplos equipamentos. Com o 5G, é possível conectar um milhão de equipamentos simultaneamente por metro quadrado”, detalhou o diretor de vendas.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

“Esse serviço vai impulsionar as cidades inteligentes, os prédios inteligentes. E a baixa latência vai proporcionar aplicações como os serviços de saúde à distância, por exemplo. Todos terão acesso a mais velocidade, que possibilita transmitir informações com maior rapidez, baixar vídeos com velocidade instantânea economizando tempo”, complementou.

No cronograma da Anatel, as próximas cidades a receberem o sinal devem ser as que possuem população acima de 500 mil habitantes, depois 300 mil e assim sucessivamente. Porém, com exceção de Teresina, o Piauí não possui nenhuma outra cidade que tenha esses contingentes populacionais. A segunda maior cidade do Estado, Parnaíba, possui 153.863 habitantes, de acordo com dados do IBGE.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Vale lembrar que a tecnologia 5G não vai funcionar em todos os aparelhos celulares. Isso vai depender das especificações técnicas dos dispositivos. Só podem ser usados no Brasil os aparelhos homologados pela Anatel. A agência disponibilizou a lista dos mais de 80 celulares compatíveis com o 5G e que têm autorização para serem comercializados no país.

Confira abaixo se seu celular está entre eles:

Apple

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3ª Geração)

Samsung

Galaxy S 22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galasy S21

Galaxt S21 FE

Galaxy S51 5G

Galaxy S21 + 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A23 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Motorola

Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G71 5G

Moto G62 5G

Moto G82 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Poco F3 5G

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi 10 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Asus

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

Zenfone 7

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Realme

Realme GT Master

Realme GT 2 Pro

Realme 7 5G

Realme 8 5G

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G

Nokia

Nokia G50

Lenovo

Legion Phone Duel

Zebra

TC15 Touch Computer – o produto ainda não é vendido no Brasil

Confira abaixo a lista dos bairros de Teresina que já contam com o 5G:

Santa Isabel

Beira Rio

Parque Poti

Cabral

Triunfo

São Francisco

Ininga

Santa Lia

Mocambinho

Frei Serafim

Pio XII

Noivos

Primavera

Jóquei

Campestre

Fátima

Cidade Nova

Tabuleta

Água Mineral

Redenção

Ilhotas

Por enquanto

São João

Recanto das Palmeiras

Tancredo Neves

Itaperu

Parque Ideal

Memorare

Bom Jesus

Comprida

Aroeiras

Zoobotânico

Monte Castelo

Novo Horizonte

Centro

São Cristóvão

Uruguai

Morada Nova

Buenos Aires

Redonda

Cristo Rei

Macaúba

Catarina

Três Andares

Gurupi

Horto

Livramento

Mafuá

Alto Alegre

Marquês

Itararé

Vermelha

Real Copagre

São Raimundo

N. S. das Graças

Embrapa

Piçarra

São Pedro

Aeroporto

