Piauí tem previsão de chuvas para esta terça (29); tempo nublado deve seguir até quinta

O tempo nublado e chuvoso deve permanecer em quase todo o estado do Piauí nesta terça-feira (29). De acordo com Boletim da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), os acumulados mais expressivos irão ocorrer no centro-sul, sudeste e sudoeste do estado, onde existe possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas.

(Foto: Reprodução/Werton Costa)

Em Teresina, a terça será nublada e pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia, com temperatura máxima de 31 °C. Já em Parnaíba, o tempo permanece parcialmente nublado e há possibilidade de chuvas isoladas, com máxima de 34 °C

Segundo o Boletim, a previsão de chuvas deve seguir até quinta-feira (01) no Piauí, com temperatura mínima de 21 °C. Há chances de tempo nublado e também de chuvas e trovoadas isoladas no centro-norte e centro-sul. Já no sudeste e sudoeste, as chuvas poderão ser mais intensas.



Semana começou com pancadas de chuva em Teresina

Na segunda-feira (28), pancadas de chuvas causaram estragos na Zona Norte de Teresina. Durante a tarde, um rápido temporal derrubou uma árvore na Avenida Centenário, localizada no bairro Aeroporto, o que fez com que o trânsito ficasse completamente parado na região, causando congestionamento.

O mesmo ocorreu no bairro São Joaquim. Devido a chuva, uma árvore caiu e atingiu uma residência, assustando os moradores. O impacto causou interrupção do fornecimento de energia no local.

