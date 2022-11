Temporal causa transtornos na zona Norte de Teresina; previsão é de chuva nesta terça (29)

Uma forte e rápida chuva no início da tarde desta segunda-feira (28) causou estragos na Zona Norte de Teresina. O temporal derrubou uma árvore na Avenida Centenário, localizada no bairro Aeroporto, o que fez com que o trânsito ficasse completamente parado na região, causando congestionamento.

O mesmo ocorreu no bairro São Joaquim. Devido a chuva, uma árvore caiu e atingiu uma residência, assustando os moradores. O impacto causou interrupção do fornecimento de energia no local.



Na manhã de hoje, por volta das 10h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em 183 municípios do Piauí, incluindo Teresina.

O alerta vale até amanhã (29) e a previsão é de que haja chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Além disso, o INMET reforça que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



O instituto reforça que, em caso de rajadas de vento, é importante que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



É recomendável também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia e em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados pelos números 199 e 193 respectivamente.



