Piauí tem sete casos suspeitos de sarampo, diz Sesapi

O Piauí aguarda resultado de sete exames suspeitos de sarampo que foram enviados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em Teresina há dois casos suspeitos, uma criança de 1 ano de idade e outra de 10 meses. Em Milton Brandão, existem quatro casos com idades de 1 ano e 6 meses; 4 anos; 7 meses e 7 anos. Já em São Miguel do Tapuio, há um caso suspeito.

Os pacientes apresentaram simultaneamente os sintomas de dengue, chikungunya e sarampo. Eles tiveram reações cruzadas das três doenças. De acordo com a Gerente de Epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa, os resultados dos sete casos ainda suspeitos devem chegar em breve ao Piauí.

“Os casos apresentam quadro clínico de arboviroses, como dengue e chikungunya, mas como os pacientes apresentaram reações cruzadas também para o sarampo, enviamos os exames para o teste de biologia molecular no laboratório da Fiocruz”, afirma.



O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal e a transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de se evitar o sarampo é pela vacina. “O sarampo pode ocorrer em qualquer idade em não vacinados com duas doses do imunizante. É importante atualizar o calendário da vacina, que é ofertada pelo Ministério da Saúde”, destaca o secretário de saúde Neris Junior.



Com informações da Sesapi