Piauí terá vacinação contra a gripe em Abril, anuncia Sesapi

A partir do dia 4 de abril será iniciada a Campanha de Vacinação contra a Gripe no Piauí. Segundo o secretário de Saúde, Florentino Neto, a previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. O Ministério da Saúde informou que serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina influenza para todo o país.

A vacinação contra a gripe é uma estratégia do Governo Federal para minimizar a carga do vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser confundidos com os da Covid-19. A campanha quer prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e consequências nos serviços de saúde.



(Foto: (Foto: Arquivo O DIA)

A campanha acontecerá em duas etapas. O dia D de mobilização nacional está previsto para o dia 30 de abril. A primeira etapa será realizada entre os dias quatro de abril e dois de maio para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda etapa acontece entre os dias três de maio e três de junho para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); Gestantes e puérperas; Povos indígenas e Professores;



Além de pessoas com Comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.



O Secretário Florentino Neto reforça que é essencial que a população procure pelo imunizante. “Vacinas são essenciais para melhorar a saúde de nosso povo e salvar vidas”, afirma o gestor.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi