Com surto de dengue em Teresina, cresce risco de infecção simultânea com zika e covid

Em entrevista ao Portal O Dia a diretora de Vigilância em Saúde, Amariles Borba, alertou a população que o aumento de casos de dengue na capital, que estão três vezes maior do que o mesmo período do ano passado, pode provocar também o aumento de infecções simultânea, por duas ou mais doenças ao mesmo tempo. A médica chamou atenção para o risco maior de se contrair ao mesmo tempo dengue e zika, ou dengue e chikungunya, ou até dengue e covid-19.

Após dois anos com baixa nos casos (2020 e 2021), o número de pessoas com dengue cresceram exponencialmente de janeiro a março deste ano, atingindo 382 notificações neste ano, o que tem preocupado a FMS. “A população precisa entender que está acontecendo também é que muitos estão tendo duas arboviroses ao mesmo tempo: dengue e chikungunya, ou dengue e zika. O que chama atenção, neste ano, são os casos em que há o acometimento do cérebro. Tivemos casos de encefalite por dengue e por chikungunya. Inclusive um dos pacientes teve o cérebro lesado para o resto da vida”, pontuou Amariles.

“E tem casos também de dengue com covid-19. Se só a covid em si já é grave, imagine junta com uma dengue”, complementou a especialista, afirmando que a queda de casos de infecções por coronavírus não impede a combinação das duas doenças ao mesmo tempo. “Encarem [o problema] com atitude de seriedade. O mosquito é democrático. Ele não escolhe quem tem [ou não] contracheque ou diploma. E o mesmo vírus pode transmitir duas arboviroses. Entre a dengue, chicungunya e zika, eu não sei qual a pior”.

Em caso de suspeita de se ter uma ou mais doenças, a recomendação das autoridades em saúde é que a pessoa procure imediatamente atendimento médico, caso sinta dor no corpo, febre, dor abdominal e tontura. É importante lembrar que o vírus da dengue, transmitido pelo Aedes aegypti, atua bastante no fígado provocando uma inflamação deste órgão (hepatite). É essencial beber bastante água também.

“Hidrate, hidrate e hidrate. E tem que urinar transparente feito a água que bebe. Então se você está com dor no corpo, dor abdominal, e se quando está deitado e levanta, o mundo roda, por favor procure um serviço de saúde e leve junto uma garrafa com água para ir bebendo no caminho. Temos encontrado muitos casos graves e isso só mostra que o vírus está fazendo a festa no nosso corpo”, explicou Amariles.





Fique por dentro dos sintomas de cada:

Dengue: Febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, dores nas articulações, músculos e cansaço. Entre os sintomas menos comuns estão náuseas, falta de apetite, dor abdominal, diarreia e vermelhidão na pele;

Chikungunya: Febre acima de 39 graus, de início repentino, dores intensas nas articulações de pés e mãos. Entre os sintomas menos comuns estão dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele;

Zika: Febre, erupção cutânea, dor de cabeça, dor articular, conjuntivite (olhos vermelhos), dor muscular. Além disso, a zika pode também ser transmitida através de relações sexuais.

