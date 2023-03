PM aprova cartilha para atendimento e abordagem a pessoas com autismo

O subcomandante-geral da Polícia Militar, o coronel Costa Lima, aprovou na manhã desta sexta-feira (31), a proposta de Instrução Normativa sobre atendimento, identificação e abordagem a pessoas com autismo. A Nota de Instrução é uma espécie de cartilha em que os policiais militares terão orientações de como identificar e abordar pessoas com autismo. Trata-de uma meta do atual Comando Geral, embasado em diretrizes internacionais e nacionais, relativa aos direitos humanos.







Foto: Divulgação/PM

O Major Zeth Viana, que é um dos responsáveis do projeto, agradeceu a aprovação unânime da capacitação. “Gostaria de agradecer o empenho do Comando-Geral, Subcomando-Geral da instituição, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista da OAB de ouvir sobre a proposta de instrução normativa de atendimento, identificação e abordagem a pessoa com autismo. Essa nota foi submetida a apreciação do Estado Maior Geral da Coorporação e foi aprovada por unanimidade, então a gente agradece por isso. É uma conhecimento importantíssimo que a instituição vai proporcionar a todo seu efetivo para que possamos prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade piauiense”, afirma.

A Chefe do Serviço de tratamento odontológico com pessoas com deficiência do Hospital da Polícia Militar do Piauí, a Tenente-Coronel Amparo, que também participou da comissão, falou sobre a satisfação sobre a aprovação da normativa.

“O Comando da polícia e os representantes da OAB, estiveram aqui conosco para que nós pudéssemos aprovar a normativa que vai educar/orientar toda nossa corporação no tratamento a essas pessoas e essa normativa é estendida a outros órgãos que também lidam com a segurança. Esse documento foi construído com o conhecimento, inteligência e brilhantismo do major Zeth. Nós fizemos uma participação, pois tratamos esses pacientes e tivemos apoio da instituição e vamos estender a nossos órgãos da comunidade”, disse a Tenente-Coronel.

A representante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Autistas da OAB-PI, Dr. Thamyres Moura, ressaltou a importância da aprovação da parceria. “Estamos aqui reunidos nessa parceria entre os órgãos OAB e Polícia Militar, afim de levar mais informações sobre o atendimento, identificação e a abordagem com deficiências múltiplas, não só o TEA. Ficamos muito felizes com a receptividade, acessibilidade e a sensibilidade do órgão perante a nós, enquanto comissão. Muito obrigada e vamos juntos trabalhar com uma comunidade mais inclusiva”, finaliza.