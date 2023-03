Piauí: 174 cidades estão há três meses sem registrar mortes violentas intencionais

No estado do Piauí, dos 224 municípios, 174 municípios (77,68%) estão há três meses sem registrar Mortes Violentas Intencionais (MVI), de acordo com um levantamento da Polícia Militar realizado através da Diretoria de Inteligência (DINT). Apenas 50 (22,32%) tiveram registros de MVI de ocorrências desta natureza.



Os dados correspondem ao período de 1° de janeiro a 29 de março de 2023 e revelam que 41 municípios tiveram até dois registros de mortes violentas, ou seja, em 18,30% dos municípios piauienses ocorreram, no máximo, duas MVI. Apenas três cidades tiveram acima de cinco mortes, sendo Teresina, Parnaíba e Piripiri.



Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, coronel PM Scheiwann Lopes (Fotos: Reprodução/SSP-PI)

Segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, coronel PM Scheiwann Lopes, os dados contabilizados são fruto de um maior investimento no policiamento ostensivo e preventivo.



“Estamos vendo de forma positiva esses três primeiros meses de atuação na segurança pública, em especial na polícia militar. O dado mais relevante, é que dos 224 municípios piauienses, apenas 50 pontuaram com MVI (mortes violentas intencionais). Então, estamos trabalhando muito na redução desses índices para levar paz e tranquilidade para levar a sensação de segurança a todos os piauienses”, afirma.



Correspondem a Mortes Violentas Intencionais à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos, segundo notas explicativas).



Apreensão significativa de drogas e outros dados

Outros dados estatísticos de ações da PMPI, também compreendendo os primeiros três meses do ano (capital e interior), levantados pela Diretoria de Inteligência (DINT), apontam um acréscimo positivo nos mais diversos âmbitos, como apreensão de armas, entorpecentes, veículos recuperados, prisões e entre outras ações, se comparado com o ano de 2022.



Quanto à apreensão de drogas ilícitas, houve um aumento significativo. No mesmo período de 2022, foram apreendidos 749,8 kg, enquanto este ano foram 127,99 toneladas. No recorte citado, a Polícia Militar realizou ainda a apreensão de 258 armas de fogo, um acréscimo de 0,39%.



Além disso, foi registrado a recuperação de 769 veículos, um a menos do que o contabilizado em 2022, que foi de 770 veículos. Enquanto isso, o número de veículos roubados apresentou uma queda de 18,76%, sendo 821 em 2022 e 667 em 2023, no mesmo período citado.



Prisões, TCO's e CVP’s

O Estado do Piauí também apresentou uma redução de 8,18% nos números de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (roubos), se comparando com os primeiros 3 meses do ano passado. Foram 1552 em 2022 e 1425 em 2023, registrados.



O número de prisões e apreensões foi de 1403 este ano, um aumento de 16,14%. Além disso, houve uma alta de 20,74% em relação ao número de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com 887 realizados no período anterior e 1071 este ano.



“No mesmo período do ano passado, nós conseguimos reduzir mais de mil chamadas no Copom. Ou seja, menos chamadas no Copom, mais polícia na rua, mais policiamento para se prevenir o crime. Também aumentamos a apreensão de armas e de drogas. Ano passado tivemos 750 quilos de drogas apreendidas e esse ano mais de 127 toneladas, diminuímos o número de roubos de veículos, aumentamos o número de prisões em mais de 200 e reduzimos o número de assaltos ao patrimônio e estabelecimentos comerciais. Aumentamos o número de TCO”, finaliza o Comandante-Geral.



Com informações da SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no