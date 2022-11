PM organiza trânsito na Ponte da Tabuleta; manifestantes seguem no local

A Polícia Militar do Piauí foi acionada para controlar a manifestação realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Ponte da Tabuleta, zona Sul de Teresina, nesta terça-feira (01). Cerca de 40 pessoas, vestidas com camisas amarelas e segurando bandeiras do Brasil, protestam contra o resultado da eleição presidencial, que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (30).

Como os manifestantes não aceitaram deixar o local, alegando direto ao manifesto, a PM decidiu criar um esquema para garantir que a via fosse liberada e que o fluxo de veículos seguisse sem tantos transtornos à população. A polícia irá permitir 15 minutos de bloqueio e 15 minutos de desbloqueio, em pistas alternadas.



Os caminhoneiros que estão parados no local não aderiram ao movimento e afirmaram que o ato tem afetado negativamente a categoria. Parados há mais de duas horas, muitos trabalhadores estão com mercadorias perecíveis e atrasando prazos.



O Major Marcos Lima, comandante do 6º BPM reforçou que a negociação com os manifestantes foi necessária para garantir o direito dos caminhoneiros de transitar. “Eles estão passando 15 minutos, sentido Timon-Teresina, e vice-versa, enquanto eles realizam seus protestos pacificamente. Conseguimos sanar esse congestionamento, principalmente quem tem o transporte de perecíveis, combustíveis e cargas vivas. Todos os direitos estão sendo respeitados, tanto de quem quer manifestar, como dos caminhoneiros, que têm o direito de ir e vir”, frisou.



O inspetor Leandro Caldas, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), destacou que as equipes estão fazendo o controle do trânsito na BR-316 e orientando os motoristas a buscarem rotas alternativas. A PM do Maranhão também está no local e tem orientado os condutores na cidade de Timon.



Nas faixas, os manifestantes escreveram “intervenção militar” e clamam que “os brasileiros devem se juntar à luta contra o comunismo”, destacando que “a voz das ruas será ouvida”. “O Brasil não pertence aos comunistas. Eleição falsificada, no meu ponto de vista. Eu jamais aceitarei a corrupção guiada por um ex-condenado, que eu chamo de nove dedos”, disse uma das manifestantes.

O grupo chegou a afirmar que claramente houve fraude nas urnas e que essas ações de bloqueio fazem parte "de um plano maior em nome da democracia e do presidente Bolsonaro com apoio das forças armadas e contra o STF e o Comunismo".

A PRF informou que irá cumprir a medida para desbloquear a via e que trata-se de uma ordem federal. Na noite de ontem (31), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou que as polícias militares e a PRF liberassem em caráter imediato as rodovias fechadas sob pena de multa de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, a partir da meia-noite de hoje (01).



Além da multa, Alexandre de Moraes determinou ainda que caso a PRF descumpra o que foi ordenado, Silvinei Vasques será afastado de suas funções e preso em flagrante por omissão e inércia para resolver a situação. A decisão de Alexandre de Moraes foi referendada pelos demais ministros do STF.



Por meio de nota, a PRF-PI informou que “estava trabalhando para liberar o mais rápido possível” as vias obstruídas pelos manifestantes em Teresina.

