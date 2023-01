Polícia identificou financiadores de roubo de avião em Teresina, diz Chico Lucas

As pessoas que financiaram o roubo do avião monomotor do Clube do Ultraleve do Piauí já foram identificadas pela polícia, afirmou nesta quarta-feira (18) o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas. As investigações tiveram início no último sábado (14) e estão a cargo do Grupo do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) e da Polícia Federal.

Chico Lucas revelou que a investigação descobriu as pessoas envolvidas e ainda o planejamento que foi realizado pelos criminosos. As declarações do secretário levam a entender que o levantamento das polícias apontam que o roubo tem relação com organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“A gente tem o caminho que levou ao financiamento desse roubo. Esse avião é muito desejado por facções, traficantes. Ele é de pequeno porte, consegue pousar e decolar em pistas pequenas e consegue levar um peso muito grande”, disse o secretário.

Chico Lucas disse que provavelmente a aeronave está escondida em algum aeródromo clandestino em local de difícil acesso. A suspeita é de que o avião não tenha voado longas distâncias, por isso as polícias dos estados vizinhos foram acionadas para ajudar na busca. O secretário declarou ainda que o comando da Aeronáutica do Nordeste foi informado.

O ROUBO

O monomotor modelo Cessna 206 foi roubado por criminosos fortemente armados na manhã deste sábado (14). Os bandidos armados renderam o caseiro do aeroclube, retiraram o avião de dentro do hangar e decolaram nas primeiras horas da manhã. A aeronave PT-DQF tem capacidade para seis ocupantes.

O proprietário da aeronave, um médico e empresário, disse acreditar que o roubo foi patrocinado por uma organização criminosa com atuação no tráfego de drogas. O avião é avaliado em R$ 2 milhões.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no