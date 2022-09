Militares embarcam hoje para reforçar segurança nas eleições no interior do Piauí

Os policiais militares destacados para atuar no reforço da segurança durante as eleições no interior do Piauí embarcam hoje (29) em Teresina. Ao todo, 5.200 militares ficarão a serviço da Justiça Eleitoral para garantir a ordem do pleito nas sessões eleitorais dos 224 municípios. O efetivo que será destacado para o interior embarcará, dentre outros locais, do Quartel do Comando Geral, da sede do Batalhão de Policiamento de Trânsito, do 6º BPM, do 5º BPM e do 9º BPM.



Leia também: Teresina terá incremento na frota de ônibus no domingo de eleição

De acordo com o Comando-Geral da Polícia Militar, em todas as 74 zonas eleitorais haverá um oficial da PM que terá contato direto com o juiz ou o promotor da região. Também vão atuar nas principais cidades do Estado 16 coronéis com a função de supervisionar todo o policiamento ostensivo. Além dos policiais militares, cada local de votação contará também com um bombeiro militar ou um guarda civil municipal.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Foram feitas reuniões com os oficiais nas quais passamos orientações sobre possíveis situações durante a eleição, bem como as resoluções a serem aplicadas. Cada PM nosso recebeu uma cartilha com instruções para aplicar caso identifiquem possíveis irregularidades. Teremos ainda o Centro Integrado de Comando e Controle de cada força de segurança instalado no QCG”, explica o coronel Scheiwan Lopes, comandante-geral da PMPI.

A operação conta com a participação de 4.500 praças e 500 oficiais e vai durar até o final do período eleitoral. Caso haja segundo turno, o reforço no policiamento deverá ser empregado novamente no dia 30 de outubro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no